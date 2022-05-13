Karaca: Yaptıklarımızı kalem kalem anlatacağız

13 Mayıs 2022 Cuma, 06:46

Festivalde sokak ve meydan boyunca kurulan stantlar, davul zurna ve delbek dinletileri, tiyatro grubu gösterileri, yöresel yemek yarışmaları, çocuklara yönelik etkinlikler, resim sergileri, konserler, paneller, halk oyunları gösterileri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kuzugöbeği satışının yapıldığı stantlar ve dastar ürünleri de vatandaşların en fazla rağbet gösterdiği alan oldu.

Festivalde yurttaşa müjde veren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “2021 yılında vatandaşlarımızın evde ürettiği şarapların satılması çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleşmedi. Biz de vatandaşlarımızın bu mağduriyetini gidermek adına Üzümlü’de Üzüm Mamülleri Fabrikası’nı 2022 yılında hayata geçiriyoruz. Bazı vatandaşlarımız bize ‘Ne yaptınız’ diye soruyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini yapıyoruz. Şu an itibarıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 640 milyon TL’lik yatırımı hayata geçiriyoruz. Aydem firmasının yatırımı ile birlikte 750 milyon TL’lik yatırımı yapmış olacağız. Kalan iki yıl içinde de 200 milyonluk yatırım daha yapıp 950 milyonluk yatırımla tarihte Fethiye Belediyesi’nin hiç yapmadığı yatırımı yapmış olacağız. Bizim mazeret lüksümüz yok. Ne yaptığımızı kalem kalem anlatacağız. Siyasi ayrım yapmadan, mazeret üretmeden çalışma arkadaşlarımla gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir devlet kurumuna bir lira borcumuz yok” dedi.

Yeşilüzümlü’nün marka şehir olma yolunda ilerlediğini belirten Karaca, “Coğrafi işaret aldığımız dastarı birçok ilde tanıttık. Yurtdışı çalışmalarımız da devam ediyor. Bölgede dokuma yapan vatandaşlarımıza dağıttığımız tezgâhlarla birlikte bu işi daha da ilerleteceğiz. Barışın ve dostluğun simgesi olan Üzümlü bu sayede çok daha güzel yerlere gelecek” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından sanatçı Edip Akbayram, birbirinden güzel şarkılarını konser alanını dolduran binler için okudu.