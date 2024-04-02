Karadeniz’de kaleler eriyor

Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de AKP’nin oyları 2019 yerel seçimlerinin sonuçlarına göre yüzde 18.01 eridi. Düşüşün dikkat çektiği bir diğer il Trabzon’da ise AKP’nin oyları yüzde 13.12 azaldı.

Zonguldak’ta CHP’nin adayı Tahsin Erdem, başkanlık yarışını yüzde 54.51 oy oranı ile kazandı. AKP’li Ömer Selim Alan yüzde 37.6 oy aldı. Bir diğer kırmızıya boyanan Karadeniz ili ise Kastamonu oldu. 2019 yılında MHP’li Rahmi Galip Vidinlioğlu yüzde 49.54 oran ile kazanmıştı.

Önceki gün seçimde CHP’li Hasan Baltacı yüzde 48.99 oy ile kazanarak AKP’li Tahsin Babaş’ı yendi. Bartın, önceki gün yapılan yerel seçimlerin sonucunda CHP’li Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın yüzde 51.29 oy almasıyla birlikte CHP yönetimine geçti.

Amasra’da CHP’li Recai Çakır ikinci dönemi için kazanırken CHP, AKP ve MHP’den birer ilçe alarak 4 ilçenin 3’ünü almış oldu. Giresun’da CHP’nin adayı Fuat Köse yüzde 54.56 oranında oy alarak kazandı.

İlçe bazında ise CHP 3 olan ilçe sayısını 4’e çıkarırken MHP 2 ilçesini AKP’ye kaybetti. MHP’nin 2019 yılında üstün geldiği Amasya’da CHP adayı Turgay Sevindi koltuğu aldı. Bolu’da 2019 yılında yüzde 52.7 oyla başkan seçilen CHP’li Tanju Özcan’a Bolu’lu yurttaşlar 2024 yılında da güvendi ve Özcan, 52.79 oy oranı ile başkanlığa yeniden seçildi.