Karahasanoğlu'ndan Sisi isyanı: 'Yıkıldım, yazıklar olsun bizlere' dedi, Erdoğan'ı 'mağdur' ilan etti

21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşüp samimi şekilde tokalaşması üzerine AKP'ye yakın medyadan ilginç bir tepki geldi.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Erdoğan-Sisi görüşmesini köşesine taşıdığı yazısında, görüşmenin fotoğrafını gördüğünde "yıkıldığını" dile getirdi. Ancak Karahasanoğlu, Erdoğan yerine "Seçilmiş bir Cumhurbaşkanlarına sahip çıkamadılar" diyerek Müslümanları eleştirdi.

Karahasanoğlu, kendisini yıkıma uğrattığını söylediği fotoğraf üzerine kaleme aldığı yazısında, görüşmeyi ve tokalaşmayı yapan Erdoğan'ı övmekten ve AKP'li Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeye mecbur bırakıldığını öne sürmekten de geri durmadı.

Karahasanoğlu'nun yazısında o bölüm şöyle:

"Dün Katar’daki Dünya Kupası maçları öncesinde çekilen bir fotoğraf, ajanslardan geçti.. Erdoğan ile Sisi, gergin bir gülümseme ile, tokalaşıyorlardı.. Monşerler “geri kafa” diyebilirler.. Çakallar dünyasının, çakal kafalı yavruları “Hangi devirde yaşıyorsun” diyebilirler.. “Vefa mı, İstanbul’da bir semt idi ama.. O semt de tarih oldu galiba” diyenler alay edebilirler.. Ben o fotoğrafı görünce yıkıldım.. Tüm dünya Müslümanları adına yıkıldım.. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanlarına sahip çıkamayan Müslümanlar adına yıkıldım.. Erdoğan’ın 9 yıllık direnişinin sonunu getirememesine üzüldüm, yıkıldım.. Sisi’yi karşılamak için, uçağının önüne kırmızı halılar seren Almanlar, İngilizler, Fransızlar bizlere “Demokratik ülkeler, hukukun üstün olduğu ülkeler” olarak tanıtılırken, o tanıtımı yapanların yüzlerine tüküremediğim için yıkıldım.. Sisi’nin bulunduğu masaya oturmayan Erdoğan’ı alkışlayıp, Erdoğan’ın vefakar kişiliğini öne çıkartırken, bugün Sisi ile tokalaşan Erdoğan fotoğrafı sonrasında, başkalarının eleştirisine fırsat bırakmadan, ‘ben kendimi eleştirmeliyim’ dedim, kendime.. Ve eleştiriyorum, kendimi.. Yazıklar olsun bizlere.

Ki; Mursi hakkında, darbecilerin mahkemesinin verdiği idam kararı gününde, “Mısır’da Mursi için verilen idam kararına tepkisiz kalındı. ‘AB’de idam yasak’ diyorlar. AB’de idam yasaksa ey AB üyesi ülkeler neden sesinizi çıkarmıyorsunuz, neden konuşmuyorsunuz? Öznesi olmayan açıklamalar yapılıyor. ’İdam kararı doğru değil’ şeklinde. Ortada bir özne var. Yüzde 52 oyla seçilmiş Mursi. Niye bu yönde açıklama yapmıyorsunuz?” diyen Erdoğan’a, bugün Sisi ile fotoğraf verme mecburiyetinde bıraktık.."

Yazısında, Erdoğan'ın Sisi'yle görüşmeye 9 yıl "direndiğini" öne süren Karahasanoğlu, sözlerini şöyle devam etti:

"Ama gücümüz yetmedi.. Gücümüz yetmediğini söyleyelim.. Sisi’nin darbeyi yaptığı ilk günde, “Mısır’ın içişleri bizi ilgilendirmez” diyen katil şakşakçılarına karşı, yine de “Yetmez ama, EVET” diyelim.. “Erdoğan dürüstlükte de, vefada da, ilkelilikte de... Karşısındakilerin hepsini. Dışardakileri de, içerdekileri de.. Cebinden çıkarır” diyelim, noktalayalım."