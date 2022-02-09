Karaman'da fırtınada 18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçları devrildi

Karaman'da etkili olan fırtına nedeniyle 18 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısı uçtu. Kentte 30'a yakın ağaç da devrildi.

DHA
09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:36
Karaman'da fırtınada 18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçları devrildi
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Karaman'da akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hamidiye Mahallesinde'ki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 18 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Onlarca metre uçan çatı yola düştü. Olay sırasında yoldan geçen araç ya da yayanın bulunmaması olası bir felaketi önledi. Polis, öğrenci yurdunun çevresindeki yolları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı.

Öte yandan Karaman- Konya yolu ile şehir merkezinde 30 yakın ağaç devrildi. Ekipler uçan çatı ile devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. 




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