Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı
Karaman'da yapımı devam eden hızlı tren demiryolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da jandarma ekipleri, Sudurağı beldesinde yapımı devam eden Karaman-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattında, yaklaşık 400 demiryolu hattı döşeme demiri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmada, plakası çuvalla kapatılan beyaz renkli bir kamyonet tespit etti. Ereğli-Ayrancı, Ayrancı-Karaman PTS sistemi arasında geçiş yapan yaklaşık 2 bin araç ve 500 saatlik kamera incelemesi sonucu şüpheli aracın plakası tespit edildi.
Operasyonla yakalanan şüpheliler A.D. (27), V.D. (26), S.C. ( 40 ) ve M.C'nin (23), ifadelerinde çaldıkları demirleri hurdacıya sattıklarını itiraf ettiği öğrenildi.
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