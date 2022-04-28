Karamollaoğlu DEVA'nın 'seçim kararını' yorumladı: 'Garipsemiyorum'
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu. Karamollaoğlu, DEVA Partisi'nin 'seçim kararını' değerlendirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçen gün, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu. Babacan, DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla ve logosu ile gireceğini duyurdu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.
Karamollaoğlu, DEVA Partisi'nin 'seçim kararıyla' ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, şunları söyledi:
- İttifaka herhangi bir menfi etkisi olmaz. Üçlü bir ittifak olabilir demiştim, bu bir temennidir. Bu ancak seçim sathı mahaline girildiği zaman ortaya çıkacak bir durumdur. Sayın Babacan'ın böyle bir açıklamada bulunmasını garipsemiyorum. Her parti elbette kendi amblemiyle seçime girmeyi arzu eder, bundan daha tabii bir şey olmaz. Ama seçime gidilirken farklı kanaatler de ortaya çıkabilir.
- Altılı masa kesin olarak cumhurbaşkanı adayını seçim kararı alındıktan sonra açıklayacaktır. Önceden açıklayacaktır. 6 parti arasında ittifak var, buna itiraz eden de olmadı.
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