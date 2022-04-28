Karamollaoğlu DEVA'nın 'seçim kararını' yorumladı: 'Garipsemiyorum'

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:31

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçen gün, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu. Babacan, DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla ve logosu ile gireceğini duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.



Karamollaoğlu, DEVA Partisi'nin 'seçim kararıyla' ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, şunları söyledi: