Karavanda piknik tüpü patladı: 1 kişi yaralı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir karavanda patlayan piknik tüpü sebebiyle bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde İzmit sahilde bulunan park alanında meydana geldi.
Karavanların yoğun olarak bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Bir karavanda bulunan piknik tüpü patlarken, bir kişi yaralandı.
Patlamanın şiddetiyle karavan hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #kocaeli #piknik tüpü #patlama
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