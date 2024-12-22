Karavanda piknik tüpü patladı: 1 kişi yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir karavanda patlayan piknik tüpü sebebiyle bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karavanda piknik tüpü patladı: 1 kişi yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 14:39

Olay, sabah saatlerinde İzmit sahilde bulunan park alanında meydana geldi.

Karavanların yoğun olarak bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Bir karavanda bulunan piknik tüpü patlarken, bir kişi yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle karavan hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #piknik tüpü #patlama

İlgili Haberler

Kırıkkale'de çakmak gazı tüpü patladı: 3 yaralı

Kırıkkale'de çakmak gazı tüpü patladı: 3 yaralı
Zincir markette hırsızlık: Çalışanlar içeri kilitledi, yangın tüpüyle kaçmaya çalıştılar!

Zincir markette hırsızlık: Çalışanlar içeri kilitledi, yangın tüpüyle kaçmaya çalıştılar!
Tokat'ta panik anları... Piknik tüpü patladı: Taksi durağı yandı!

Tokat'ta panik anları... Piknik tüpü patladı: Taksi durağı yandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler