Karayolunda çökme... Ekipler çalışma başlattı!

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde dün yaşanan sağanak yağışın ardından karayolunda çökme meydana geldi. Bölgede ekipler çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:55
Karayolunda çökme... Ekipler çalışma başlattı!
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Güdüşlü-Yeniköy güzergâhındaki karayolunda çökme meydana geldi. Karayolunda meydana gelen çökme sonucu trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Olayın ardından karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Aydın Karayolları Şube Şefi Buğra Soyer ile birlikte Belediye Başkanı Nedim Kaplan olay yerinde gerekli inceleme ve tespitleri yaptı. Ekiplerin en kısa sürede onarım çalışmasını tamamlayacağı öğrenildi.


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