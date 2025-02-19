Karda düşmeden yürümek için ne yapılmalı? Fizyoterapi uzmanı anlattı: 'Penguen adımı atılmalı, eller serbest olmalı'

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:05

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:07

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Kevser Burma, karda güvenli şekilde yürümeye ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Karlı bir zeminde yürümenin, kış mevsiminin güzelliklerini hissetmek için en keyifli anlardan biri olduğunu söyleyen Burma, “Ancak bu büyülü atmosferin içinde kar ve buzun getirdiği riskler de saklıdır. Özellikle karlı ve buzlu havalarda düşme tehlikesi artar ve bu durum, sakatlanma ya da yaralanma risklerini de beraberinde getirir. Bu nedenle kışın sunduğu eşsiz güzelliklerin keyfini çıkarırken dikkatli olmak hayati önem taşır" diye konuştu.

DOĞRU TEKNİKLE YÜRÜMEK DÜŞME RİSKİNİ AZALTIR

Buzlu ve karlı bir zeminde yürürken alınabilecek önlemlere dikkat çeken Burma, “Doğru tekniklerle yürümek ve küçük önlemler almak, hem düşme riskini azaltır hem de bu mevsimin tadını güvenle çıkarmanızı sağlar" ifadelerini kullandı.

Kevser Burma, karda ve buzlu zeminde güvenle yürüyebilmek için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Penguen Adımı: Dengeli ve yavaş yürüyün. Kar ve buzda güvenli adımlar için, küçük ve yavaş adımlar atın ve ağırlığınızı iki ayağınız arasında eşit olarak dağıtın.

Doğru Ayakkabı Seçimi: Kış şartlarına uygun, kaymaz tabanlı botlar veya ayakkabılar giyin.

Elleriniz Serbest Olsun: Dengenizi korumak için ellerinizi ceplerinizde tutmaktan kaçının. Yürürken en az bir elinizin boş olması, dengenizi sağlamak adına oldukça önemlidir. Gerekirse baston veya yürüyüş destek aparatı kullanarak dengeyi artırabilirsiniz. Ellerinizi ceplerinize sokmak, dengenizi olumsuz yönde etkiler ve düşme riskini artırır. Bu yüzden alışveriş yaparken sırt çantası kullanmak, ellerinizi boş tutmanıza yardımcı olur ve yürürken dengenizin korunmasını sağlar.

Kaygan Zeminlere Dikkat Edin: Buzlu alanlarda yürürken hızlanmaktan kaçının, şüpheli zeminlere bastığınızda önce ayağınızla kontrol edin ve zorunlu olmadıkça yokuş aşağı veya yukarı yürümekten kaçının.

Düşme Durumunda Doğru Tepki: Eğer düşecek gibi hissederseniz, kontrolü kaybetmemek için yere oturur pozisyona geçin ve düşerken ellerinizi dışarı doğru açarak her iki elinizi ve dirseğinizi yere koyun, bu şekilde önemli bölgelerdeki travma etkisini azaltın.

DÜŞME VE YARALANMALARDA İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Düşme ve yaralanmalarda ilk müdahalenin sakin kalmak ve durumu doğru değerlendirmekle başladığını kaydeden Burma, “Olası bir düşme durumunda, kemik veya eklemde ağrı, hassasiyet, hareket zorluğu veya şişlik fark ederseniz, yaralı kişiyi hareket ettirmemeye özen gösterin ve yardım çağırarak profesyonel sağlık ekiplerinin müdahalesini bekleyin" dedi.

BURKULAN BÖLGEYE SOĞUK UYGULAMA YAPILMALI

Düşme sonrası burkulma durumunda ödem oluşmaması için yapılması gerekenlere de dikkat çeken Burma, sözlerini şöyle tamamladı:

“Etkilenen eklemi kalp seviyesinin üzerinde tutarak dinlendirmek ve yaralanan uzva yük vermemek büyük önem taşır. Burkulan bölgeye soğuk uygulama yapmak, ödemin ve ağrının azalmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, buz veya soğuk sprey uygulaması yapılmalıdır ancak, buzun doğrudan cilde temas etmemesine dikkat edilmelidir. Buz, bir beze veya poşete sarılarak 10-20 dakika süreyle uygulanmalıdır. Uygulamanın ardından yaklaşık 1-2 saat içinde ağrılarda belirgin bir azalma görmüyorsanız, mutlaka bir uzmandan yardım almanız tavsiye edilir."