Kardaki İzler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kimler? Kardaki İzler filminin IMDb puanı kaç?
Taylor Sheridan tarafından yazılıp, yönetilen bir 2017 neo-Western cinayet gizem filmi Kardaki İzler, 2021 yılında beyazperdeyle buluştu. Sık sık tv ekranlarında izleyici ile buluşan Kardaki İzler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kimler? Kardaki İzler filminin IMDb puanı kaç?
2021 ABD yapımı gerilim filmi Kardaki İzler, gişede başarı yakalayan işlerden biri olarak kabul ediliyor. Orijinal adı Wind River olan filmin merak noktalarını derledik...
KARDAKİ İZLER FİLMİ NE ANLATIYOR?
Film, çaylak bir kadın FBI ajanı olan Jane Banner ve geçmişiyle sorunları olan kıdemli, yerel bir oyun izleyicisi olan Cory Lambert'ın ortaklığını konu alıyor. İkili güçlerini birleştirerek ıssız bir Kızılderili bölgesinde işlenmiş olan bir cinayeti araştırıyorlar. Öldürülen genç kızın cinayetinin öcünü alabilmek için çıktıkları bu yol birbiri ardına gizemlerle ve sırlarla örülmüş bir yol olarak önlerine uzanıyor.
KARDAKİ İZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Başrollerini Yenilmezler ekibinin Hawkeye'ı Jeremy Renner ve Scarlet Witch'i Elizabeth Olsen'ın üstlendiği gizem gerilim filminde yer alan oyuncuların devamı ise şöyle:
- Jon Bernthal
- Martin Sensmeier
- Julia Jones
- Gil Birmingham
- Ian Bohen
- Matthew Del Negro
- Hugh Dillon
- Eric Lange
KARDAKİ İZLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 7.7/10 olarak karşımıza çıkıyor.
FİLMİN GİŞESİ
Kardaki İzler, 11 milyon dolarlık bir bütçeye karşılık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 33,8 milyon dolar ve diğer bölgelerde 11,2 milyon dolar hasılat elde ederek dünya çapında toplam 45 milyon dolar hasılat elde etti.
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