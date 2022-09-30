Kardeşini bıçakla katletti, 'Sevdiğim için öldürdüm' dedi
Eskişehir'de, Özgür K. (45), açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle tartıştığı kardeşi Ozan K.'yi (41) bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta, 29 Eylül Perşembe günü gece saatlerinde; Özgür K., daha önce açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle kardeşi Ozan K. ile tartıştı.
KURTARILAMADI
İkili arasında çıkan kavgada Özgür K., kardeşi Ozan K.'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme Ozan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Özgür K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
'SEVDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Özgür K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Özgür K., acil servis girişinde gazetecilerin ‘Kardeşini neden öldürdün?’ sorusuna ‘Sevdiğim için' yanıtını verdi.
Özgür K. adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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