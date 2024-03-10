Kardeşini uçan tekmeyle korudu
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Durmuş Karahan tartıştığı husumetlisi Burak Şarlatan'ı pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olayı gören yaralı Şarlatan'ın ağabeyi, 'uçan tekme' savurarak kardeşini yaralayan şüpheliyi durdurdu.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Durmuş Karahan, aralarında husumet olan Burak Şarlatan'ı gördü. Otomobilinden ruhsatsız pompalı tüfeğini alan Karahan, Şarlatan'ı sağ bacağından vurdu.
UÇAN TEKME SAVURDU
Kardeşinin vurulduğunu gören Hakan Şarlatan, saldırganı uçan tekme atarak yere düşürüp, tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karahan, gözaltına alındı. Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burak Şarlatan ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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