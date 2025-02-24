Karlıova kışa teslim... Termometreler eksi 14'ü gördü: Esnaf, iş yerini açamadı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi, birçok esnaf iş yerlerini açamadı.

Karlıova kışa teslim... Termometreler eksi 14'ü gördü: Esnaf, iş yerini açamadı
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:45

Kar yağışı nedeniyle okulların 19 Şubat Çarşamba gününden bu yana tatil olduğu Karlıova ilçesinde termometreler, sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan yoğun tipi, günün ilk ışıkları ile yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

Şubat ayının en soğuk günlerinin yaşandığı ilçede birçok esnaf iş yerlerini açamadı, ev ve iş yerlerinde sular dondu. Bazı vatandaşlar, çeşmelerden evlerine su taşımak zorunda kaldı.

İlçe Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açılan bazı köy yolları ise tipi nedeniyle yeniden kapandı. Yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #Karlıova #Bingöl

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