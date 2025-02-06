Karlıova’da 5 köy yolu ulaşıma kapandı!

Bingöl'ün Karlıova ilçe merkezinde kar yağışı etkili olurken 5 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Karlıova’da 5 köy yolu ulaşıma kapandı!
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:36

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı tipiye dönüştü.

İlçe merkezi beyaza bürünürken bazıları caddelerde yürümekte zorluk çekti.

İlçeye bağlı 5 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Bingöl #kar yağışı #Ulaşım

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