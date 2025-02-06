Karlıova’da 5 köy yolu ulaşıma kapandı!
Bingöl'ün Karlıova ilçe merkezinde kar yağışı etkili olurken 5 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı tipiye dönüştü.
İlçe merkezi beyaza bürünürken bazıları caddelerde yürümekte zorluk çekti.
İlçeye bağlı 5 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Bingöl #kar yağışı #Ulaşım
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- En tehlikeli 3 bölgeyi sıraladı, yüzde verdi!
- Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Deprem anmasında gerginlik
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Kızı ateş püskürdü
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı