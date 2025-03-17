Malzemelere el konuldu... İstanbul'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malzemelere el konuldu... İstanbul'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:17

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca sahte içkiyle mücadele kapsamında 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

10 GÖZALTI

Sahte içki imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 18 bin litre etil alkol, sahte ve kaçak içkiyle alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Etiketler: #Sahte içki #İstanbul

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