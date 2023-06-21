Zincirleme kaza faciası... 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı!
Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4'ü çocuk 10 kişinin tedavi altına alındığı aktarıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde D-100 kara yolu Kemikli Rampası mevkiinde, N.P. yönetimindeki 34 EKA 864 plakalı hafif ticari araç, yolda kontrolden çıkıp yan dönen S.G. idaresindeki 28 K 5471 plakalı TIR'a çarptı. Olayda arkadan gelip duramayan F.Y.'nin kullandığı 28 AG 324 plakalı otomobilin N.P. yönetimindeki hafif ticari araca çarpması sonrası U.S.'nin kullandığı 34 BTC 956 plakalı otomobil de F.Y. idaresindeki otomobile çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, sürücü U.S. ve araçlarda bulunan B.P., B.N.P. (11), Y.P., B.P., D.K.Y., Z.B.Y. (9), E.B.Y. (4), F.S. ve B.N.S. (10) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre aksaması sebebiyle yolda araç kuyruğu oluştu.
Ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
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