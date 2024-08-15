Karşıyaka'da orman yangını: Evler tahliye ediliyor!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 23:44

Güncelleme: 16.08.2024 - 12:45

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Karatepe mevkiinde dün akşam saat 21.10'da henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleriyle beraber İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kara ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla hava desteği geldi.

Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle yangını kontrol altına almak zorlaşırken yerleşim yerlerine kül yağdığı görüldü. Alevler nedeniyle Karşıyaka'nın belli bölgelerine de elektrik verilemiyor.

Emniyet güçleri Doğançay ve Evka 2 mahallelerinde anons yaparak evlerin boşaltılmasını istedi.

BAŞKAN ÖNAL: EVLERİ BOŞALTIN

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.