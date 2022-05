Karşıyakalılar Zübeyde Hanım Anıtına yürüdü: Yaşasın 19 Mayıs'ı yaratanlar ve yaşatanlar!

19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:44

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı (İKLEV) tarafından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Anıt kabre çelenk bırakan Karşıyakalılar, daha sonra Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na yürüyüşe geçti.

Katılımcılara eşlik eden Tugay, buradaki törende Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir kez daha sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıldığı törende gaziler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer aldı.

“YOLUNUZ YOLUMUZDUR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı şu sözlerle kutladı:

“19 Mayıs, bir halkın antiemperyalist kararlılıkla, dünyanın en onurlu kurtuluş savaşına girişerek, sonunda özgür ve bağımsız bir ülke kurma yolculuğunun başlama tarihidir. “Dağ Başını Duman Almış, Güneş Ufuktan Şimdi Doğar’’ diyerek Türkiye Cumhuriyetini var eden Atalarımızı, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Ve bir daha söz veriyoruz. Yolunuz yolumuzdur, gerektiği her an bize her yer Samsun her gün 19 Mayıs olacaktır. Yaşasın 19 Mayısı yaratanlar ve yaşatanlar! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”

GÜNÜN ETKİNLİKLERİ

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Kano, Kürek ve Sup Yarışları da bugün saat 16.00 itibarıyla Mavişehir Balıkçı Barınağı Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşecek. Ödül töreni de saat 19.00’da yapılacak. Ayrıca, Gazeteci, iletişim ve siyaset bilimci Dr. Sedef Kabaş’ın katılımı ile “1919’dan Günümüze Tam Bağımsız Türkiye” başlıklı bir söyleşi ve imza günü gerçekleştirilecek. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde yapılacak etkinlik bugün saat 20.00’da başlayacak.