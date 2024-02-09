Kars'ta acı olay... Devrilen traktörün altında can verdi!

Sarıkamış ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:33
Kars'ta acı olay... Devrilen traktörün altında can verdi!
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Belencik köyü yolunda M.K. (62) idaresindeki 36 AAB 542 plakalı traktör, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ DE YARALANDI!

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü ile araçtaki F.K. (54) ve M.K. (18) sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücünün cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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