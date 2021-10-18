Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
"Devlette kadrolaşma" iddialarının odağına yerleşen iktidara yakın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında bir skandal daha ortaya çıktı. İddiaya göre, Tügva Yozgat İl Yöneticisi Muhammed Recayi Büyüksoy narkotik operasyonunda yakalanınca polislere küfredip tehditler savurdu.
Gazeteci Metin Cihan'ın ortaya çıkardığı 'torpil listesi' ile tartışılan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), bu kez polisin yaptığı narkotik operasyonunda ortaya çıktı.
EKİPLERE KÜFÜR ETTİ
Narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan TÜGVA Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Recai Büyüksoy, polislere ağır hakaretlerde bulundu.
Gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya hesabından paylaştıklarına göre, narkotik ekipleri, Aralık 2018'de şüpheli bir aracın önünü kesti. Araçtan inen Muhammed Recai Büyüksoy, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin havaya ateş açması üzerine yere yatan Büyüksoy, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? A... koyduklarım" diyerek hakaret etti.
TÜGVA'nın torpil begelerini açığa çıkaran Metin Cihan, polisin tutanaklarını da paylaştı.
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