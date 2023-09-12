Kars'ta cinsel içerikli ürün operasyonu: 2 gözaltı
Kars'ta yapılan operasyonda piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasal olmayan yollarla cinsel içerikli ürünler getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Polisin 1 işyeri ve 1 depoda yaptığı aramada 4 bin 900 paket içerisinde cinsel içerikli hap, macun, şeker, ıslak mendil ve damla ele geçirildi.
Piyasa değeri 250 bin lira olan ürünlerle ilgili gözaltına alınan 2 kişiye dair soruşturma sürüyor.
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