Kars'ta cinsel içerikli ürün operasyonu: 2 gözaltı

Kars'ta yapılan operasyonda piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:01
Kars'ta cinsel içerikli ürün operasyonu: 2 gözaltı
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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasal olmayan yollarla cinsel içerikli ürünler getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Polisin 1 işyeri ve 1 depoda yaptığı aramada 4 bin 900 paket içerisinde cinsel içerikli hap, macun, şeker, ıslak mendil ve damla ele geçirildi.

Piyasa değeri 250 bin lira olan ürünlerle ilgili gözaltına alınan 2 kişiye dair soruşturma sürüyor.


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