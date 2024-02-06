Korkutan yangın... Alevlerin boyu 5 metreye kadar yükseldi!
Kargılık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında alevlerin boyu 5 metreye kadar yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sera ve işyerlerine ilerlemeden söndürüldü.
Antalya'da Güzeloba Mahallesi’nde bulunan kargılık alanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İŞ YERLERİ VE SERALARA DOĞRU YÖNELDİ!
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte yayılma hızını arttıran yangın kısa sürede kargılık alandan iş yerleri, seralar ve ağaçların olduğu alana doğru yöneldi.
Zaman zaman alevlerin boyu 5 metreye kadar yükselirken, adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan aynı bölgede daha önce de yangın çıktığı akarıldı.
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