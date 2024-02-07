Kars’ta silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Kars’ta silah kaçakçılığı yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:06
Kars’ta silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Arpaçay ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

29 tim ve 90 personelin katılımıyla belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2’si kurusıkı 10 tabanca, 6 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 311 tabanca mermisi, 64 av tüfeği fişeği ve 1 kasatura ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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