Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Kars'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 1 iş yeri ile Mezra köyündeki 1 evde tarihi eser olduğunu belirledi.
MALZEMELERE EL KONULDU
2 adrese yapılan eş zamanlı baskında 2 heykel, 1 gözyaşı şişesi adı verilen vazo, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 66 tabanca fişeği ve 1 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Ç. (53) ile E.B.B. (32) hakkında soruşturma başlatıldı.
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