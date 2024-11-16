BUDO seferlerine olumsuz hava engeli!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 08:29

Güncelleme: 16.11.2024 - 08:29

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), seferlere ilişkin internet sayfasından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.

İptal edilen seferler şu şekilde:

Saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).