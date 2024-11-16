BUDO seferlerine olumsuz hava engeli!
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), seferlere ilişkin internet sayfasından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.
İptal edilen seferler şu şekilde:
Saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).
Etiketler: #BUDO #Bursa #Hava koşulları #Sefer
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