Kartal'da arkadaşından aldığı otomobille takla attı: 3 yaralı

İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce ağaca çarptı daha sonra takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, Veysi Eraç'ın otomobili arkadaşından ödünç aldığı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 07:03
Kartal'da arkadaşından aldığı otomobille takla attı: 3 yaralı
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İstanbul'da dün gece saat 04.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda iddiaya göre, Maltepe istikametine seyir halinde bulunan Veysi Eraç'ın kullandığı 34 GG 8618 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı ve takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ARKADAŞINDAN ÖDÜNÇ ALMIŞ

Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye sevk etti. Otomobilin sürücüsü Veysi Eraç'ın otomobili arkadaşından ödünç aldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

"OLAN ARABAYA OLDU"

Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen otomobilin sahibi A.T., “Çok şükür bir şey olmadı. Bütün polis ve sağlık ekiplerimize teşekkür ederim. Olan arabaya oldu. Sebebini bilmiyorum çünkü olay yerinde yoktum, araba benim üzerime. Allah'a şükür araç içerisindekilere çok bir şey olmadı" dedi.


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