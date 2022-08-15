Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu

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İstanbul Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, apartmanın merdivenlerinden hırsızın üzerine uçarak yere düşürdü. Kuryenin hafif yaralandığı olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:43

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde, 14 Ağustos Pazar günü saat 03.30 sıralarında sipariş getiren Cesur Dursun isimli motosikletli kurye, motosikleti üzerinde anahtarını bırakarak binaya girdi.

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