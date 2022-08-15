Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
İstanbul Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, apartmanın merdivenlerinden hırsızın üzerine uçarak yere düşürdü. Kuryenin hafif yaralandığı olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde, 14 Ağustos Pazar günü saat 03.30 sıralarında sipariş getiren Cesur Dursun isimli motosikletli kurye, motosikleti üzerinde anahtarını bırakarak binaya girdi.
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