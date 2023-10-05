Kartal’da Şehir Hastanesinde şikayet edilen müdür, şikayet eden personeli dövdü

Yayınlanma: 05.10.2023 - 13:45

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:11

İstanbul'da Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’nde güvenlik müdürü olan A. O., iddiaya göre, kendisini daha önce mobbing gördüğü gerekçesiyle CİMER’e şikayet eden güvenlik görevlisi C. Ç.’ye saldırdı. Hastane müdürü, güvenlik kulübesinde güvenlik görevlisi C. Ç.’yi darp etti.

“3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ DAHA MOBBİNG YÜZÜNDEN ŞİKAYETÇİ”

Hastanede güvenlik görevlisi olan S. Ö., A.T. ve S. V. de güvenlik müdüründen mobbing gördüklerini ifade ederek şikayette bulundu. Personel şikayetlerinde, personeller arası ayrım yapıldığını, sürekli kamera takibi ile psikolojik baskı altında olduklarını, haklarında gerçek olmayan duyurular ile iftira atıldığını ifade etti.

ENGELLİ BİR VATANDAŞA DA SALDIRMIŞ

Güvenlik müdürü A. O.’nun, daha önce hastaneye gelen engelli hasta E.Ç.’ye de şiddet uyguladığı iddia edildi. E. Ç., hastaneye tedavi olmaya gittiğinde çalışanlar ile sohbet ettiği gerekçesiyle yaka paça polis odasına götürüldü. Hastanede darp edilen E. Ç.’nin kulağındaki dikişli bölüm koptu. Güvelik müdüründe şikayetçi olan engelli E. Ç.’nin hukuk mücadelesi sürüyor.

Darp edilen engelli vatandaş E. Ç. ”Olayda darp var. Güvenlik görevlisi Cüneyt Bey yaşadığı bir olayı CİMER’e şikayet etmesi dolayısıyla CİMER’den bildirim gelmiş. Hastanenin güvenlik müdürü “sen bizi nasıl Cimer’e şikayet edersin” diyerek Cüneyt Bey’e orada şiddet uygulamış. Tekme tokat dövmüş hatta kayıtlarda da mevcut. Cüneyt Beyi işinden ekmeğinden olacağını tehdit etmişler. Çoluk çocuğu olduğundan bir şey yapamadı. Olayın üstünü böyle kapattılar" dedi.

Darp edilen engelli yurttaş E. Ç. “Benim olayda ise kulağımdan sıkıntılar yaşadım. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde ameliyat olma kararı aldım. Hastanemiz çok güzel, Başhekimimiz çok iyi, güvenlik müdüründe ve ekibinde sorunlar var. Rutin tedavi için gittiğimde eski çalışanı olduğum için güvenlik arkadaşlarla sohbet ederken, burada ne işin var diye hastaneden çıkarmaya çalıştılar. Beni tehdit ederek polis odasına soktular ve odada darp ettiler. Buradan çıktığımda ilk işim Anadolu Adalet Sarayına gideceğimi belirttim. Doktor rapor vermedi. Ek binasından rapor aldım. Adli Tıp raporum mevcut. Savcı beraat istediğinde başımdan kaynar sular döküldü. Yetkililerden bu şahısların cezalarını almalarını istiyorum” dedi.