Kartal'da servis minibüsüyle çarpışan otomobil devrildi
Kartal'da servis minibüsüyle çarpan otomobil, devrildi. Çevredekiler sürücünün yardımına koşarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün saat 16.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan çıkan servis minibüsünün çarptığı otomobil refüje vurarak, devrildi. Kazayı motokuryeler ve çevredekiler, yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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