Kartal’da simit satması engellenen kişi verici kulesine çıktı
Kartal’da simit satan seyyar satıcının Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin bahçesinde satış yapması engellendi. Bunun üzerine şahıs, hastane bahçesindeki verici kulesinin tepesine tırmanarak intihara kalkıştı.
Kartal’da simit satan seyyar satıcı, iddiaya göre Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesinde simit satmaya çalıştı. Fakat hastanenin güvenlik görevlisi simit satmasına izin vermeyince aralarında arbede yaşandı.
Olay sırasında sinirlenen seyyar satıcı da hastanenin bahçesindeki verici kulesine çıkarak intihara kalkıştı. Vatandaşlar korku içinde intiharı izlerken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleye çıkan şahıs, itfaiyenin 3. denemesinde kendisine bir miktar para verilerek intihardan vazgeçirildi. Şahıs, yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucu intihardan vazgeçti.
Olay anına şahit olan Şamil Doğan, "Arkadaşın, hastanenin önünde simit satmasını engellediler. Biraz da hırpaladılar. Hırpalayınca o da kendini direkt vericiye doğru çıktı. Biraz sıkıntısı var" dedi.
Öte yandan, olayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.
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