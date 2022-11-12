Kartal'da yolcu minibüsü ortalığı birbirine kattı
İstanbul Kartal'da, seyir halindeyken şoförünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü, önce bir otomobile daha sonra park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, 11 Kasım Cuma saat 23.00 sıralarında Yakacık Mahallesi, Pelit Sokak'ta meydana geldi. Kavşakta şoförünün kontrolünü kaybettiği 34 M 5313 plakalı yolcu minibüsü, otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüste yaralanan bir kişiyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.
"5 ARACI BİRBİRİNE KATARAK KATLİAM YAPTI"
Kazadan binanın bahçesinde bulunan bir araç da zarar gördü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza nedeniyle aracında hasar oluşan Fuat Cicihan, "Yolcu minibüsü burada 5 aracı birbirine katarak katliam yaptı. Biz bu minibüsleri şikayet ettik ama kimse ilgilenmedi. Bir araçla kazaya karışıyor. Sonra buradaki araçları çarpıyor. Minibüs içerisinde bir kişi yaralandı. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı" dedi.
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