Kartalkaya yolunda freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:57
Kartalkaya yolunda freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
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Feci kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Saraycık köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi’ne bir grup vatandaş geldi. Dönüş yolculuğunda Muabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüsün Saraycık köyü mevkiinde frenleri boşaldı.

VİRAJDA DEVRİLDİ

Freni boşalan minibüs keskin virajda devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs, ağaca çarparak durabildi. 19 kişinin bulunduğu araçta 14 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 14 kişi şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kaza anlarını anlatan bir yolcu, “Biz araçtaydık. Zonguldak Ereğli’den geliyoruz Kartalkaya’ya gittik. Virajı alırken frenler boşaldı dediler. Sonra zaten takla atıp ağaca çarptık. Benim bacağım acıyor. Başka bir şeyim yok” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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