Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kayak pistinin bulunduğu bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.

DHA
26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:34
Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
Abone Ol google-news

İstanbul'a karayoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezini beyaza bürüdü.

Kayak pisti ve oteller bölgesinde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla bazı fotoğraf tutkunları, Kartepe’nin çeşitli bölgelerinde gezinti yaparak fotoğraf çekti.


Kartepe kayak Otel

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler