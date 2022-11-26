Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kayak pistinin bulunduğu bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.
İstanbul'a karayoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezini beyaza bürüdü.
Kayak pisti ve oteller bölgesinde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla bazı fotoğraf tutkunları, Kartepe’nin çeşitli bölgelerinde gezinti yaparak fotoğraf çekti.
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