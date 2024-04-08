Samsun’da pompalı tüfekle ateş açtı: 6 yaralı

Samsun"da 2 kişinin parkta pompalı tüfekle ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 08:05
Samsun’da pompalı tüfekle ateş açtı: 6 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, Samsun’un Alaçam ilçesindeki Gençlik Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (37) ve K.K. (26) adlı şahıslar parkta pompalı tüfekle ateş açtılar.

Tüfekten çıkan saçmalar S.C.A. (26), T.Ş. (26), M.C.A. (22), B.Ç. (22), A.D.C. (20) ve Ü.C.O. (16) adlı şahıslara isabet etti.

Yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Çekilen röntgen filminde akciğerine 2 adet saçma isabet ettiği tespit edilen S.C.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların ise hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

Polis tüfekle ateş açan K.K. ve B.Ç.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. K.K.’nin 1.93 promil ve B.Ç.’nin ise 2.19 promil alkollü olduğu tespit edildi. 


Samsun haberleri silahlı saldırı haberleri pompalı tüfek haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da dehşet anları: 16 yaşında suça sürüklenen çocuk, 3 saat 15 dakikada pompalı ve bıçakla 8 kişiyi yaraladı!

Ankara'da dehşet anları: 16 yaşında suça sürüklenen çocuk, 3 saat 15 dakikada pompalı ve bıçakla 8 kişiyi yaraladı!
Bursa'da 'pompalı tüfekli' husumet kavgası: Yol kesip ateş açtılar

Bursa'da 'pompalı tüfekli' husumet kavgası: Yol kesip ateş açtılar
Kavgada pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

Kavgada pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çıldır'da mazbata kurayla AKP’nin adayına verildi: 'Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız'

Çıldır'da mazbata kurayla AKP’nin adayına verildi: 'Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız'
Süper Kupa tatil edilmişti: Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı!

Süper Kupa tatil edilmişti: Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı!
AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’

AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’
Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’

Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’
Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı

Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den AKP'li Şeyma Döğücü'ye: Jakuzi çok değersiz kalacak

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den AKP'li Şeyma Döğücü'ye: Jakuzi çok değersiz kalacak
Pertek’te belediye AKP’ye geçti: Kemal Kılıçdaroğlu ismi feribottan kaldırıldı!

Pertek’te belediye AKP’ye geçti: Kemal Kılıçdaroğlu ismi feribottan kaldırıldı!