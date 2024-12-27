Kasaplar zor günlerden geçiyor: Ete talep azaldı, satışlar geriledi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:22

Güncelleme: 27.12.2024 - 13:35

Son dönemde Ankara’daki kasaplar, ekonomik dalgalanmalar ve piyasa koşullarındaki belirsizliklerden olumsuz etkileniyor. Özellikle et fiyatlarının hızla artması kasapların tüketici kaybı yaşamasına neden oluyor. Artan maliyetler; kasapların kâr marjlarını daraltırken, tüketicilerin bütçelerine uygun alışveriş yapma çabası ile büyük zincir marketlerin ve indirim mağazalarının daha fazla tercih edilmesine yol açıyor.

Kasaplar en önemli sorunlarının başında et tedarikinde yaşanan yüksek maliyetler ve düzensiz denetimlerin geldiğini belirtiyor. Mahalle kasapları, büyük marketler karşısında rekabet edemiyor ve işletme giderlerini karşılamakta güçlük çekiyor.

'ETE TALEP AZALDI, SATIŞLAR GERİLEDİ'

Ankara Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Bulut mahalle kasaplarının yaşadığı sorunlara ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Yılbaşının, pek çok sektör için hareketli bir dönem olduğunu ancak son yıllarda kasaplar için bu dönemin giderek daha zorlayıcı hale geldiğini belirten Bulut, “Geçmişte, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan et ürünlerine olan talep, hem ekonomik koşullar hem de değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle azalmış durumda.

Artan maliyetler, düşen alım gücü ve büyük zincir marketlerin rekabeti, kasapların işini her zamankinden daha karmaşık hale getiriyor. Özellikle yılbaşı öncesi dönemde insanların bütçelerini sınırlaması, kasapların umutlarını kırıyor. Geleneksel olarak hindi, kırmızı et veya sucuk gibi özel ürünlerin yoğun talep gördüğü bu günlerde satışlar eskiye kıyasla büyük ölçüde geriledi” diye konuştu.

'ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Birçok kasap esnafının zorlu ekonomik koşullara rağmen kaliteden ödün vermemek için çaba gösterdiğini ancak yüksek enerji maliyetleri, kira artışları ve tedarik sorunlarının bu çabaları gölgede bıraktığını ifade eden Bulut, “Geleneksel mahalle kültürümüzün önemli bir parçası olan mahalle kasaplarımız zor günlerden geçiyor. Taze ve güvenilir et ürünlerini bizlere sunan, aynı zamanda mahallemizin sosyal dokusunun bir parçası olan bu esnaflarımıza sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

'DESTEK İSTİYORUZ'

Mahalle kasaplarının sadece ticarethane değil; yıllardır süregelen dostlukların, samimiyetin ve güvenin adresi olduğunu vurgulayan Bulut, “Yerel esnafı desteklemek, hem ekonomimize hem de toplumsal dayanışmamıza güç katar. Et alışverişlerinizi mahalle kasaplarınızdan yaparak yerel esnafa katkı sağlayabilirsiniz. Aile ve arkadaş çevrenizde de bu bilinci yayarak dayanışmayı artırabilirsiniz. Unutmayalım mahalle esnafımızı desteklemek, mahallemizi ve geleceğimizi desteklemektir” ifadelerini kullandı.

Ankara Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Bulut