Kasım ayında 200 TL basımı rekor kırdı

Dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, kasım ayında rekor kırdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 10:16
Kasım ayında 200 TL basımı rekor kırdı
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Son bir buçuk yılda Türk Lirası hızla değer kaybederken, enflasyon yüzde 85’e kadar ulaşarak rekor kırdı.

Bu durum ödemelerde 5, 10 ve 20 TL’lik banknotların yetersiz kalmasına neden oldu.

Bloomberg'in haberine göre dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen 2 katına çıktığını ortaya koydu. 

1 Ocak 2019'da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde.

Grafik: Bloomberg


200 TL para banknot

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