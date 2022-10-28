Yer: Elazığ... 938 adet sahte 100 TL'lik banknotla yakalanan 3 kişiye gözaltı

28 Ekim 2022 Cuma, 16:30

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine bir araç durduruldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul'dan gelen araçta yapılan aramada, gizli bölmede 938 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi. Araçtaki M.C.A. (26), N.K. (19) ve G.G. (24) gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.