Kasım'da en çok konuşulan başlıklar belli oldu

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:17

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı.

Ajans Press’in 1-30 Kasım tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısından Düzce depremine kadar birçok haber medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kasım ayının en çok konuşulanları şu şekilde oldu: