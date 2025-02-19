Kastamonu'da araç istinat duvarına çarptı: Sürücü kurtarılamadı
Kastamonu’da kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Merkez ilçe Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aruz Sokak üzerinde sabah saatlerinde, Gökhan Canbaz (30) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü Canbaz olay yerinde hayatını kaybetti.
1 ÇOCUK BABASIYDI
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından evli ve 1 çocuk babası Gökhan Canbaz’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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