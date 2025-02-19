Kastamonu'da araç istinat duvarına çarptı: Sürücü kurtarılamadı

Kastamonu’da kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da araç istinat duvarına çarptı: Sürücü kurtarılamadı
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:33

Merkez ilçe Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aruz Sokak üzerinde sabah saatlerinde, Gökhan Canbaz (30) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Canbaz olay yerinde hayatını kaybetti.

1 ÇOCUK BABASIYDI

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından evli ve 1 çocuk babası Gökhan Canbaz’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #kastamonu

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