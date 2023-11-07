Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunmuştu... Yaşam mücadelesi veren bebekten sevindiren haber!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:31

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:58

Kastamonu'da 2 Kasım tarihinde Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde yurttaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı.

DURUM İYİYE GİDİYOR

İleri tetkik ve tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, buradaki tedavisinin her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi. Her geçen gün durumunun iyiye gittiği belirtilen bebeğin, entübe cihazından ayrıldığı ve normal beslenmesine başlanıldığı öğrenildi.