Kastamonu’da feci kazada... Araçlar hurdaya döndü :1 ölü!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 08:29

Güncelleme: 17.11.2024 - 09:39

Kaza, Kastamonu-Ağlı karayolu Gölcüğez köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönmek hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen ve tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı. Yaralılardan Güler Yücel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Güler Yücel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Muhammed Yücel’in ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.