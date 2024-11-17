Kastamonu’da feci kazada... Araçlar hurdaya döndü :1 ölü!

Kastamonu’da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kastamonu’da feci kazada... Araçlar hurdaya döndü :1 ölü!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 08:29

Kaza, Kastamonu-Ağlı karayolu Gölcüğez köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönmek hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen ve tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı. Yaralılardan Güler Yücel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Güler Yücel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Muhammed Yücel’in ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #kastamonu #trafik kazası

İlgili Haberler

İstanbul'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

İstanbul'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Düzce'de feci kaza... Otomobil, TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Düzce'de feci kaza... Otomobil, TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Ordu'da feci kaza... İkisi çocuk 5 kişi yaralandı!

Ordu'da feci kaza... İkisi çocuk 5 kişi yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler