Kastamonu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hanönü-Kayabaşı köyü yolunda, İ.Ö. idaresindeki 34 KPE 05 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki 37 EV 827 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücülerden İ.Y. ile aynı araçta bulunan Ş.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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