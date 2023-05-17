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Kastamonu'da sollama yapmak isterken toprak yığınına çarptı: 6 yaralı

Kastamonu’da kamyoneti sollamak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:44
Kastamonu'da sollama yapmak isterken toprak yığınına çarptı: 6 yaralı
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Kastamonu-Daday karayolu Çiğil köyü mevkisinde meydana gelen olayda Ş.İ. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halindeyken sola dönüş yapan R.Ş. yönetimindeki kamyoneti sollamak istedi.

Kamyonetin sola dönüş yaptığını fark eden Ş.İ. manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ş.İ. ile araçtaki Ç.İ., S.İ., A.İ., A.İ. ve A.İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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