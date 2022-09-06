Kastamonu'da 'telefon kaçakçılığı' operasyonu: 3 kişi yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; IMEI'leri başka telefonlara yüklenmiş 15 kayıt dışı telefona el konulurken, uyuşturucu hap da ele geçirildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
KAYIT DIŞI TELEFON, RUHSATSIZ SİLAH...
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, IMEI'leri başka telefonlara yüklenmiş 15 kayıt dışı telefon, 11 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli çaplarda 48 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Cumhuriyet Savcısı'ndan kadınlara çirkin teklif!
- Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni gelişme
- İsmail Kahraman için harekete geçildi