Kastamonu'daki kazada yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edilen Yusuf Demirkan buradaki yaşam mücadelesini kaybetti.
İlçede 28 Nisan'da Yusuf Demirkan idaresindeki 37 NZ 575 plakalı hafriyat kamyonu Yaztepe mevkisinde devrilmiş, yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmıştı.
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