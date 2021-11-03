Kastamonu'daki selden sonra bulunamayan 9 kişi için gıyabi cenaze namazı
Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan 9 kişi için yaklaşık 3 ay sonra Bozkurt ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bozkurt ve İnebolu ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolup yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Ecrin Yücel (12), Şeyma Avcı (3), Yusuf Ege Kalabalık (6), Orhan Kalabalık (39), Avni Hararcı (50) Eray Çelebi (27), Mehmet Başbuğ (70), Aygün Akman (82) ile Rabia Demir (11) için öğle vakti Bozkurt Merkez Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namaza İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile selde kaybolanların yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.
Öte yandan, kayıp kişilerin bulunabilmesi için arama çalışmaları sürüyor.
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