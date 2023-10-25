'Kasten yaralama'dan hüküm giymişti: Sosyal medya fenomeni 'Melek Azad' tutuklandı
Şanlıurfa’da, ‘Kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı sosyal medya fenomeni Fatma Demir (25) evinde yakalandı. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
7 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR
Sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!