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'Kasten yaralama'dan hüküm giymişti: Sosyal medya fenomeni 'Melek Azad' tutuklandı

Şanlıurfa’da, ‘Kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı sosyal medya fenomeni Fatma Demir (25) evinde yakalandı. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:20
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Şanlıurfa’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

7 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 


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