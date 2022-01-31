Katar sermayeli Alternatifbank 2021’de kurdaki oynama yüzünden zarar etti
Özel bankaların 2022 zammı yüzde 33-45 arasında oldu. Kur oynaklığı nedeniyle zarar ettiğini açıklayan Katar sermayeli Alternatifbank ise yüzde 20’de kaldı.
Ekonomide büyük bir türbülansın yaşandığı, Türk Lirası’nın yaklaşık yüzde 100 değer kaybettiği, iğneden ipliğe her şeyin zamlandığı 2021’de çalışanların gözü de ücretlerine yapılacak artıştaydı. En önemli belirleyici asgari ücretin yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL olarak belirlenmesiyle, kamu, şirket ve finans kuruluşları çalışanlarına verdiği zamları açıkladı.
Özel bankaların da 2022 zamları belli oldu. Asgari ücretteki yüksek artışla birlikte zamlar yüzde 33 ile 45 arasında gerçekleşti. Ancak aldığım bilgilere göre bir banka hariç... Katar sermayeli Alternatifbank çalışanlarına yüzde 20’yi bile bulmayan zam yaptı.
AKP iktidarının “kardeş ülke” olarak ilan ettiği ve çok sayıda yatırım ile Türkiye’ye giren Katar, 2013 yılında Anadolu Grubu’na ait Alternatifbank’ın tamamını 680 milyon dolara satın almıştı. Commerical Bank Qatar’ın sahibi olduğu Alternatifbank’ın verdiği zam oranı asgari ucretle çalısanlara verilmek zorunda kalınan yüzde 40 zam düşünülürse yüzde 15 zam anlamına geliyor.
Bine yakın banka çalışanını hayal kırıklığına uğratan, bankacılık sektöründe artık gelenek haline gelen prim sisteminin de bu yıl uygulanmayacağı belirtilen ve resmi enflasyonun bile altında kalan bu kadar düşük zammın nedeni ne olabilir? Yapılan yorumlar ilginç.
Geçen hafta bankanın sahibi Commercial Bank Qatar’ın CEO’su Joseph Abraham, Bloomberg’e
bir açıklama yapmış ve Türkiye’de yaşanan faiz ve kurlardaki oynaklığın yönetilmesinin zor olduğunu belirtmişti. Kur hareketleri nedeniyle 275 milyon dolar zarar ettiklerini ve bunu sindirmekte zorlandıklarını söyleyen Abraham, Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri için de iştah olmadığını belirtmişti.
Türkiye’nin yatırımlarda en çok ümit bağladığı ülkelerden Katar’ın en önemli finans şirketinin CEO’su Abraham, “Türkiye’ye hem ülke hem de yatırım olarak bağlıyız” dese de banka yatırımından çok mutlu olmadıkları ortada. Geldiği dönemde büyüme planları yapan bankanın önümüzdeki günlerde nasıl adım atacağı belli değil ama bir bankanın en önemli unsuru insan kaynağına verilen değer için yapılan yorumlar da ilginç:
“Banka, zararını çalışanların ücretlerinden mi çıkarmaya karar verdi.”
Zararı çalışanların nasıl sindirececeği ise belli değil!
BANKALARIN ZAM ORANLARI (YÜZDE)
- Anadolubank - 42
- Fiba - 45
- Akbank - 36/41
- Garantİ - 36
- Kamu bankalar - 30
- Ing - 33
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