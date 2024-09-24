Katil zanlısı eğlence mekanında yakalandı: 'Son gecemde güzel vakit geçirmek istedim'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 08:51

Güncelleme: 24.09.2024 - 08:53

Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak’ta, dün sabah saat 09.10 sıralarında; 65 yaşındaki Ü.U, yalnız yaşadığı evine misafir gelen arkadaşı S.K. (62) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çekiçle başından yaraladığı arkadaşına düşme süsü veremeye çalışan S.K., evi de yakarak olay yerinden kaçtı.

Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulunan kişinin yanarak ölmediğini, evin ise kasıtlı bir şekilde ateşe verildiğini belirledi. İncelemelerini derinleştiren cinayet büro polisleri, tespit ettikleri şüpheli S.K.’yi yakalamak için harekete geçti.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA SENARYOSU TASARLAMIŞ

Şüpheli S.K.’nin kendisini arayan polislerden kurtulmak için önce otogara gittiği ve burada şehir dışına çıkıyormuş gibi izlenim vermeye çalıştığı öğrenildi. S.K.’nin, otogardan çıktıktan sonra ise Çankaya’nın Esat Mahallesi’nde saklandığı belirlendi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bir eğlence mekanında olduğu belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

“KAÇAMAYACAĞIMI BİLİYORDUM, SON GECEMDE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİM”

Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiğini ve ifadesinde, “Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim” dediği öğrenildi.

S.K.’nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.