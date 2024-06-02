Katliam yasasına karşı sokağa çıktılar: ‘Hapsedemezsin, öldüremezsin’

Yayınlanma: 02.06.2024 - 13:33

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:51

AKP'nin sahiplendirilmeyen sokak hayvanlarının uyutulacağını ön gören yasa tasarısı tartışmaları sürerken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde miting düzenlendi.

İstanbul Yenikapı’da bugün saat 13.00’te bir araya gelen hayvansever yurttaşlar, ‘Susma haykır katliama hayır’ sloganları attı. Yenikapı Metro çıkışında sloganlarla toplanan kalabalık, “Öldüremezsin, toplayamazsın, hapsedemezsin" dedi.

Yenikapı etkinlik alanında toplanan binlerce yurttaş, çeşitli dövizler taşıdı. Islıklarla sloganlar atıldı.

Mitinge birçok siyasi parti, dernek, kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Mitinge gazetemiz yazarı, hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan da katılarak destek verdi. İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyeleri de sokak hayvanları için mitingde yer aldı.

'GÖZ YUMULAMAZ’

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’den avukatlar sahneye çıkarak burada bir konuşma yaptı. Avukatlar adına konuşan merkez sözcüsü Bahtiyar Güner, “Bundan 20 yıl önce hazırlanan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gayet yeterli bir kanundur. Hayvanların barınak adı altında etrafı çevrilmiş alanlarda toplanıp, hastalıklara maruz bırakılarak öldürülmesine göz yumulamaz. Hayvanlar için ‘Aşıla kısırlaştır ve yerinde yaşat’ yöntemi uygulanmalıdır. Hem üremenin hem agresyon davranışının önlenemesi bu şekilde mümkün olabilir” dedi.